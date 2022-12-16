Бодрящая чашка: почему нельзя пить кофе по утрам и натощак

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 47

Кофе не стоит пить натощак, чтобы не повышался уровень кортизола

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa; 5-tv.ru

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Также есть отдельные группы лиц, которым вообще не стоит его употреблять.

Некоторым категориям людей кофе противопоказан. К ним относятся дети, беременные и кормящие женщины, а также люди с повышенным давлением и аритмией сердца.

Дело в том, что кофеин нарушает всасывание препаратов для лечения сахарного диабета. Чрезмерное употребление может повысить риск появления атеросклероза.

Для здоровых взрослых считается нормальным выпивать около 2-3 чашек кофе в день. Наиболее благоприятное время для этого напитка -- между 09:00 и 11:00, а также 14:00 и 16:00.

Лучше не употреблять кофе натощак сразу после пробуждения. Иначе повысится уровень кортизола. Это гормон стресса. 

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