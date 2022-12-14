«Я пряталась»: пенсионерка в ужасе разрыдалась после обстрела Горловки ВСУ
Боевики открыли огонь по жилым домам. Если бы снаряд задел газовые баллоны в кухнях, погибли бы десятки людей.
Фото, видео: 5-tv.ru
Украинские националисты обстреляли школу в Калининском районе Горловки. В результате атаки погибли жители Донецкой народной республики.
Боевики рано утром открыли огонь по селу шахты имени Румянцева в Горловке. Пострадало не только учебное учреждение, но и жилые дома неподалеку. Последствия жестокого нападения националистов публикует 5-tv.ru.
На видеокадрах видны чудовищные разрушения: зияющие дыры оконных проемов, пробитые осколками снаряда стены. Многолетние деревья щепками лежат на вспоротой земле, по улице в непонимании бродят домашние животные.
Местная жительница рассказала, что была на волоске от гибели, так как взрыв произошел совсем близко с кухней. Там стоит газовый баллон. Во время беседы пенсионерка представила что могло произойти — и разрыдалась.
«Я испугалась, спряталась. Если бы в кухню прилетело…», — пробормотала бабушка и начала горько плакать.
На данный момент специалисты устанавливают точную информацию о прошедшем обстреле, а местные жители пытаются восстановить разрушенное.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жилые районы Донецка вновь подверглись ракетному обстрелу ВСУ.
Читайте также
86%
0.44 66.70
0.43
Нашли ошибку?