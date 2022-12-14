Удар по партнерам России: какие конфликты захотят разжечь США в 2023 году

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 594

Военный эксперт Кнутов не исключил новый конфликт в Сирии в 2023 году

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Военные аналитики прогнозируют сохранение напряженности и появление новых горячих точек на карте мира в новом году.

Независимо от дальнейшего развития событий на Украине в следующем году Россия может быть втянута в новый конфликт. Наиболее вероятный регион, где это грозит произойти, — Сирия. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Там все на грани в силу того, что Турция давит на курдов. Россия в этом конфликте занимает нейтральную позицию, но негласно поддерживает Турцию, так как курды — союзники США. Поэтому получается, что турки фактически давят на американцев. Но я исключаю, что там будет крупномасштабная операция», — отметил эксперт.

Еще одной горячей точкой, куда опосредованно может быть вовлечена Россия, — это вероятный конфликт в Иране. По словам Кнутова, американцы все громче заявляют о своих намерениях атаковать объекты атомной промышленности в этой стране, с которой у России налаживается тесное сотрудничество.

Речь со стороны США идет даже об ударах тактическим ядерным оружием по предприятиям, где Иран, по утверждению американцев, обогащает уран и готовится к производству собственного ядерного арсенала.

«В этой операции могут участвовать не сами американцы, а их союзник Израиль, но в любом случае это может вызвать серьезный конфликт в регионе», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс обвинил администрацию президента США Джо Байдена в разжигании ядерной войны с Россией из-за Украины.

-5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.21
0.44 66.70
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 декабря

Последние новости

14:59
«Быстрее, чем кажется»: политолог предупредил о схватке РФ и США в Арктике
14:48
Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом
14:37
Новый скандал? Собчак может заплатить три миллиона из-за камина
14:24
В Томской области скорая спешила к роженице, но врезалась в КАМАЗ — все врачи погибли
14:13
Будет ли Россия отвечать на поставку Киеву американских ЗРК Patriot
14:01
Помощник или разлучница? Почему 41-летний Харламов до сих пор живет с мамой

Сейчас читают

Военный аналитик Прохватилов заметил британский след в атаках Украины
"Я пообещал ей": Панайотов в будущем году соединится с выросшей красавицей-дочерью Началовой
Что подарить на Новый год для детей разных возрастов?
Эндокринолог Русанов рассказал, от каких видов мяса стоит отказаться, чтобы похудеть

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023