Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 20

Песков: темы новогоднего перемирия с Украиной на повестке дня не стоит

Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Накануне Дмитрий Песков рассказал о возможности вывода российских войск с Украины до конца года.

Никаких предложений от Киева по новогоднему перемирию не поступало. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такой темы нет на повестке дня», — подчеркнул в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из зоны проведения специальной военной операции (СВО) до конца текущего года не может быть и речи. Кроме того, представитель Кремля прокомментировал озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским «три шага для достижением мира» и назвал их стремлением продолжить боевые действия.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение военного эксперта Юрия Кнутова о том, какие правила ведения войны никто и никогда не посмеет нарушить.

Тема:
Спецоперация
14 дек
Будет ли Россия отвечать на поставку Киеву американских ЗРК Patriot
14 дек
В США назвали невозможным использование ВСУ ЗРК Patriot
14 дек
«Подробности позже»: мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в столице Украины
14 дек
Оставили в спешке: что бойцы спецназа нашли на брошенных складах ВСУ в зоне СВО
14 дек
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Киеве
14 дек
Боевики ВСУ попали под удар российских военных, выдав себя светом фонариков
14 дек
Пушилин оценил весь нанесенный ущерб ДНР Украиной
14 дек
ВСУ не скрыться от быстрых Су-35: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
14 дек
Макрон сообщил о выделении Украине миллиарда евро по итогам конференции в Париже
14 дек
Националистка ВСУ оскорбила жителей села под Артемовском: «Сепарня просто!»
-5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.21
0.44 66.70
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 декабря

Последние новости

14:59
«Быстрее, чем кажется»: политолог предупредил о схватке РФ и США в Арктике
14:48
Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом
14:37
Новый скандал? Собчак может заплатить три миллиона из-за камина
14:24
В Томской области скорая спешила к роженице, но врезалась в КАМАЗ — все врачи погибли
14:13
Будет ли Россия отвечать на поставку Киеву американских ЗРК Patriot
14:01
Помощник или разлучница? Почему 41-летний Харламов до сих пор живет с мамой

Сейчас читают

Военный аналитик Прохватилов заметил британский след в атаках Украины
"Я пообещал ей": Панайотов в будущем году соединится с выросшей красавицей-дочерью Началовой
Что подарить на Новый год для детей разных возрастов?
Эндокринолог Русанов рассказал, от каких видов мяса стоит отказаться, чтобы похудеть

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023