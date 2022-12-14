Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом

Накануне Дмитрий Песков рассказал о возможности вывода российских войск с Украины до конца года.

Никаких предложений от Киева по новогоднему перемирию не поступало. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такой темы нет на повестке дня», — подчеркнул в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из зоны проведения специальной военной операции (СВО) до конца текущего года не может быть и речи. Кроме того, представитель Кремля прокомментировал озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским «три шага для достижением мира» и назвал их стремлением продолжить боевые действия.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение военного эксперта Юрия Кнутова о том, какие правила ведения войны никто и никогда не посмеет нарушить.