В Краснокамске под Пермью загорелась нефтебаза

На место происшествия вызваны даже те пожарные, кто находится на выходных.

В Краснокамске в Пермском крае произошел пожар на автозаправке вблизи нефтяной базы. Местные жители сообщили о громком взрыве и большом возгорании в районе нефтебазы.

По предварительной информации, взрыв произошел в процессе очистки резервуара. На место происшествия направляется группа пожарных. На место пожара вызвали даже тех сотрудников, которые находятся на выходных, сообщает URA.RU со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника агентства, происшествие «достаточно серьезное».

На данный момент нет официальной информации о пострадавших и погибших.

По последним данным, МЧС Пермского края удалось справиться с пожаром в 17:21 по местному времени.

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