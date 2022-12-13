В Екатеринбурге женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры на четвертом этаже
При падении она получила травму спины, пострадавшую госпитализировали.
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Опубликованы впечатляющие кадры из Екатеринбурга. Из окна четвертого этажа валит густой черный дым. Внизу стоят люди с растянутым ковром.
В полыхающей квартире до сих пор остается женщина. Она долго не решается прыгнуть, но другого пути спасения у неё нет. Пожарные на тот момент ещё в дороге.
Благодаря терпению и отзывчивости соседей женщина выжила. Правда, при падении она получила травму спины, пострадавшую госпитализировали.
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