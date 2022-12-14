«Никогда не будешь в прошедшем времени»: слова Равшаны Курковой о смерти пробирают до дрожи

Актриса посвятила трогательный и немного жуткий пост своему погибшему товарищу и коллеге.

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова ушла со съемочной площадки второго сезона одного из своих сериалов. Об окончании съемок актриса сообщила в своих социальных сетях, где периодически делится с поклонниками своими мыслями и моментами из жизни.

Об одном из ее постов, самом трогательном и в то же время жутком, пишет портал dni.ru. Куркова посвятила публикацию коллеге по цеху Сергею Пускепалису, который погиб в ДТП.

«Обожаю, Сережа, ты навсегда в моем сердце и никогда не будешь в прошедшем времени», — написала актриса.

К трогательному посланию она прикрепила совместное фото с Пускепалисом.

42-летняя Равшана Куркова является востребованной актрисой. В начале своей карьеры она работа на телевидении, участвовала в создании различных ток-шоу в качестве редактора и помощника режиссера. Позже начала сниматься в фильмах и сериалах — сейчас за спиной актрисы более 50 картин.

В детстве Куркова комплексовала из-за своей внешности, но потом «просто повзрослела и переросла это, перестав придавать такое значение внешнему виду».

Ранее 5-tv.ru писал, как Равшана Куркова страдала от своей худобы.