Дареному коню в зубы не смотрят: какой сюрприз точно порадует вашего ребенка

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34

Дети до года обрадуются развивающим игрушкам в подарок на Новый год

Дареному коню в зубы не смотрят: какой сюрприз точно порадует вашего ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Val Thoermer

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Если вы не знаете, что дарить, предлагаем ТОП самых полезных презентов.

Для того, чтобы узнать, что ребенок хочет получить в подарок на Новый год, следует попросить его написать письмо Деду Морозу. У подростков же можно спросить напрямую. Если желание ребенка все также остается для вас загадкой, посмотрите следующий список.

Малышам до года можно купить развивающие игрушки, но они должны быть безопасными. Отличным подарком будет дуга, которая включает в себя сразу несколько забав: пищалки, шуршалки, зеркальца, погремушки. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Кроме того, можно подарить пирамидки. Сейчас есть множество интересных вариантов. Некоторые игрушки обладают дополнительными функциями. Например, у них есть отверстия для шариков, картинки и подсветка.

Детям от трех до шести лет понравятся познавательные игры. Подарок в виде магнитной доски с фигурками — прекрасный вариант. Они часто бывают тематическими: животные, автомобили, планеты. На такой доске дети смогут сами создавать сюжеты.

Кроме того, можно подарить кубик Рубика, загадки да Винчи, различные геометрические головоломки. Еще один интересный подарок — тетрис. Из современных технологий можно купить планшет и загрузить туда развивающие игры, мультфильмы по возрасту.

В качестве новогоднего подарка прекрасно подойдет и проектор. С его помощью удастся погрузить малыша в новогоднюю сказку. Повесьте на стены гирлянды, выключите свет и запустите на обои фильм.

Полезным подарком для детей могут стать смарт-часы, которые помогут связаться с родителями при первой необходимости. Кроме того, взрослые всегда будут знать, где находится их ребенок. Почти во всех моделях часов установлены несложные игры, а дизайн ремешка разработан под детский вкус.

Также ребенку можно подарить ночник или светильник. В некоторых моделях есть встроенный динамик, несколько мелодий и возможность подключения телефона по Bluetooth.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как подготовиться к Новому году и не разориться.

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