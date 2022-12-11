«Золотой» праздник: как подготовиться к Новому году и не разориться

Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 5

Эксперт Горяев: чтобы не разориться на подарки к Новому году, нужно свои доходы соотносить с расходами

«Золотой» праздник: как подготовиться к Новому году и не разориться

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Лучше всего составлять списки покупок и подарков, которые помогут правильно распределить финансы.

Россияне стали меньше тратить на новогодние товары и подарки к празднику. Об этом сообщили аналитики, которые изучили более 1,1 миллиона онлайн-касс в стране. Как же подготовиться к Новому году без ущерба для бюджета?

Россиян обычно завлекают предновогодние распродажи и огромные скидки. Но эксперт по финансовой грамотности Алексей Горяев советует не поддаваться соблазну и совершать необдуманные поступки. Необходимо грамотно распланировать бюджет и составить списки подарков. Это значительно снизит финансовую нагрузку. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Эксперт отметил, что при правильном построении бюджета нужно точно знать свои доходы и уметь соотносить их с расходами.

«Важно правильно соотносить траты с имеющимися денежными средствами. Это позволит контролировать расходы и не покупать ненужные подарки или продукты. Если вы понимаете, что траты превышают бюджет, нужно либо от чего-то отказаться либо начать экономить и откладывать деньги заранее», - объяснил Горяев.

Эксперт считает, что списки покупок и подарков помогут правильно распределить финансы. Списки позволят ничего не забыть и не тратить лишние средства в последний момент перед праздником. Однако есть вероятность, что денег на все «хотелки» не хватит. В таком случае нужно будет от чего-то отказаться.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Государственной Думе поддержали идею сделать 31 декабря официальным выходным.

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