«Страшилище лесное»: звезда «Дома-2» Ермакова ошарашила публику фото без макияжа

Экс-участница скандального реалити-шоу уверена — она выглядит куда привлекательнее, когда накрашены ресницы, губы и нанесен тональный крем.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова шокировала публику свежим снимком. На фото в социальной сети она показала себя естественную, без макияжа и фильтров.

«Великая вещь — косметика. Накрашена — красотка сразу, не накрашена — страшилище лесное. Вот до сих пор не могу понять, в какой момент я кто. Вроде, при виде меня от страха в обморок не падают», — прокомментировала Ермакова фото.

Надежда Ермакова без макияжа. Фото: Instagram* / ermakovan

Многих поклонников ужаснуло не столько фото Ермаковой, как ее самокритика. Фанаты отметили, что бывшая участница телепроекта хорошо выглядит и без макияжа. Просто именно на опубликованной фотографии она получилась из-за ракурса не столь хорошо.

«Почему вы так о себе. Вы не правы, не накрашенная вы очень красивая»;

Надя, не надо так о себе говорить. Вы у себя самая лучшая и красивая!»;

«Ты очень привлекательна и сексуальна. Это как мужчина тебе говорю. И дело вообще не в том, накрашена ты или нет», — поддержали Ермаков фолловеры.

К слову, еще совсем недавно Ермакова вместе с мужем Даниэлем Чистовым вернулись в скандальный телепроект. По словам супруга, их приход связан с розыгрышем десяти миллионов рублей. За денежный приз, по заявлениям продюсеров, могут побороться все пары, кто забеременеют на телепроекте. А Ермакова не раз заявляла, что она мечтает о материнстве. Однако спустя некоторое время знаменитости признались — посетили площадку лишь в качестве гостей и о возвращении речи не шло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова намерена распорядиться материнским капиталом.

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