«Полезное»: как Мондезир Свет-Амур хочет потратить маткапитал Ефременковой

У Юлии уже есть планы, однако паре предстоит сложный выбор.

Звезды «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур в блоге поделились с поклонниками информацией о том, на что собираются потратить полученные с материнского капитала средства.

«Хочется, чтобы деньги ушли на что-то полезное. Юля предлагает потратить на недвижимость — на будущее жилье для детей. Неплохой вариант, но будем думать еще», — рассказал новоиспеченный папа.

Оказалось, что влюбленные столкнулись со сложностями, когда оформляли документы на материнский капитал и им пришлось даже несколько раз посетить МФЦ.

До этого Юлия Ефременкова откровенно ответила своим подписчикам в блоге о своих отношениях с Мондезиром. В частности, 35-летняя звезда призналась, что никогда не простила бы ему измену. Она рассказала, что у нее были отношения с актером Тимуром Ефременковым, которые пришли к завершению именно из-за предательства. Ошибку она не смогла простить мужчине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ефременкова ответила на критику эксплуатации любимого в воспитании детей.

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