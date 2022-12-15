Удача любит долгую дорогу. Китайский совет дня на четверг, 15 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 8

Сегодня не получится бездельничать, однако сил к концу недели почти не осталось. На что же их направить в первую очередь?

Удача любит долгую дорогу. Китайский совет дня на четверг, 15 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 15 декабря?

В четверг энергии будут сильными и яркими – как и весь 2022 год. День способствует увеличению благосостояния и дает стимулы для роста и развития. Если вам требуется толчок для того, чтобы рвануть вперед, то энергии четверга вам его представят. 

Совет дня: обязательно начните в этот день дело или проект, которые будут иметь на вас позитивное влияние в долгосрочной перспективе. Например, купите страховку или сделайте вложение в перспективный бизнес. Купите абонемент в спортзал и сходите на первую тренировку.

Предостережение дня: не берите в четверг кредиты и вообще в долг. Хоть деньги, хоть соль. Долго отдавать потом придется. Не стоит также посещать лечебные учреждения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.36
0.15 67.45
0.75
Удача любит долгую дорогу. Китайский совет дня на четверг, 15 декабря

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