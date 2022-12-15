Прихожан на Украине заставляют каяться за употребление русского языка

На Украине продолжают искоренять православие. В список грехов теперь внесли даже русскую речь.

Страну захлестнула новая волна гонений на церковь. Прихожан заставляют каяться за употребление русского языка. В противном случае их не допустят к праздничным богослужениям. Недавно Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что деятельность православной церкви может попасть под полный запрет.

Такое решение власти могут принять из-за связи ее руководства с Московским патриархатом, который на Украине считают «центром российского влияния» за рубежом. Впрочем, сама ПЦУ ничего общего с верой уже давно не имеет.