Инвестиции в 2023 году: что советуют эксперты

Драгоценные металлы и дружественные валюты помогут сохранить капитал в следующем году.

Инвестирование на долгий срок остается одним из самых перспективных вариантов вложения средств. Эксперты рассказали, какие ниши останутся популярными, а какие станут выгодными и помогут сохранить состояние в 2023 году.

Специалисты советуют обратить внимание на валюты дружественных стран, а вот вложений в недружественные валюты и криптовалюту стоит избегать в новом году. Драгоценные металлы имеют незначительный потенциал роста, но подойдут для сохранения капитала в 2023 году.

Друга ситуация обстоит с котировками активов на фондовом рынке. Они подвержены ценовым изменениям. Выйти на прибыль помогут аналитика и дисциплина.

Также в начале года выгодным шагом станет вложение в недвижимость или открытие вклада в государственном банке. Многие инвесторы продолжают отдавать свое предпочтение строительному рынку.

Если вы рассматриваете покупку акций и облигаций — они остаются популярными. Однако не стоит использовать для их приобретения сразу все средства.

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