Финансовый консультант назвала лучшие ниши для легкого и быстрого заработка

В любом направлении особую роль играют знания. Какую сферу стоит выбрать сейчас?

Выбор правильной ниши — главный шаг на пути к стабильному заработку и развитию. Финансовый консультант Татьяна Волкова раскрыла несколько секретов успеха в беседе с 5-tv.ru и перечислила основные сферы, в которых сейчас «водится» много денег.

Первая ниша, о которой вспомнила инвестор — торговля. По ее словам, в продажах нет предела, зарабатывать деньги можно на чем угодно, а делать это с легкостью помогают маркетплейсы.

«Находите продуктовый сегмент, размещаете на маркетплейсе и начинаете реализовывать этот товар, зарабатывая от 20% в виде наценки, до бесконечности. Знаю, что цифры просто потрясающие, которые делают люди, занимаясь своим бизнесом», — рассказала Волкова.

Эксперт отметила также популярность онлайн-образования. По ее словам, курсы, мастер-классы, обучение, сопровождение и наставничество не имеют потолка в заработке.

«Можно зарабатывать от дополнительных пяти-десяти тысяч рублей в месяц, до 100-200 миллионов ежемесячно, в зависимости от масштабов и развития вашего проекта», — прокомментировала финансовый консультант.

По словам Татьяны Волковой, сейчас как никогда актуален вопрос импортозамещения, поэтому производство тоже является выгодным бизнесом.

«Очень много направлений, зайдя в которые можно выйти на очень высокие доходы. Ушло много брендов, много привычных магазинов, отделов. Благодаря санкциям у вас есть шанс занять эту нишу, выбрав то направление, которое действительно вам интересно», — подчеркнула финансовый консультант.

Следующая ниша, которую назвала эксперт — инвестиции. По ее словам, это направление остается популярным во все времена. Если у вас есть знания в этой области, то деньги «из воздуха» можно делать каждый день, несмотря на свой начальный капитал.

В заключение инвестор объяснила, что в каждом из названых направлений, ключевым моментом являются знания. Волкова порекомендовала выбрать нишу, найти в ней наставника и системно развиваться. Тогда доходы будут расти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работницы российских ресторанов разводят мужчин на деньги.