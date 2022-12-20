Как коммунальные службы должны убирать подъезды в Москве

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 38

Сотрудники сферы ЖКХ не всегда должны образом выполняют свою работу. Однако на них можно повлиять.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Oppermann/Intro; 5-tv.ru

Мэрия Москвы разъяснила правила содержания подъездов сотрудниками УК. Информацию разместили на официальном сайте мэра столицы.

Каждый подъезд должен быть оборудован:

  1. Почтовыми ящиками;
  2. Доской объявлений;
  3. Светильниками с определенными лампами.

Должны быть в исправном состоянии:

  1. Двери в подъезд;
  2. Запирающее устройство и доводчик;
  3. Окна и двери лестничных клеток;
    Батареи отопления;
  4. Трубопроводы.

Обязанности УК по уборке подъездов:

  1. Мытье полов в лифтах;
  2. Зоны перед мусоропроводом;
  3. Лестниц до второго этажа.

В подъездах с лифтом и мусоропроводом ежедневно проводится влажная уборка. Лестничные клетки и марши выше — раз в неделю подметаются мокрым веником и моются раз в месяц.

Если есть только мусоропровод, то каждый день сотрудники УК подметают лестницы и марши первых двух этажей, марши выше и лестничные клетки — дважды в неделю.

Если мусоропровода и лифта нет — ежедневно подметают мокрым веником лестничные клетки и марши двух первых этажей. Дважды в неделю — влажное подметание выше второго этажа и мытье лестничных клеток и маршей.

Уборка и вывоз мусора из мусоропровода проводятся ежедневно.

Раз в год должны мыть:

  1. Шкафы для электросчетчиков;
  2. Стены;
  3. Окна и оконные решетки;
  4. Плафоны;
  5. Чердачные лестницы;
  6. Почтовые ящики;
  7. Двери;
  8. Слаботочные устройства.

Дважды в год моют подоконники, батареи и сметают пыль с потолков.

Если что-то не так, можно:

  1. Направить запрос или претензию в УК;
  2. Позвонить в диспетчерскую службу или по контактному телефону УК;
  3. Разместить обращение на портале «Наш город»;
  4. Отправить заявку через «ГИС ЖКХ» и «Электронный дом».

Если собственники недовольны УК — они вправе сменить организацию или направить обращение в жилищную инспекцию города.

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