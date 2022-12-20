Как коммунальные службы должны убирать подъезды в Москве

Мэрия Москвы разъяснила правила содержания подъездов сотрудниками УК. Информацию разместили на официальном сайте мэра столицы.

Каждый подъезд должен быть оборудован:

Почтовыми ящиками; Доской объявлений; Светильниками с определенными лампами.

Должны быть в исправном состоянии:

Двери в подъезд; Запирающее устройство и доводчик; Окна и двери лестничных клеток;

Батареи отопления; Трубопроводы.

Обязанности УК по уборке подъездов:

Мытье полов в лифтах; Зоны перед мусоропроводом; Лестниц до второго этажа.

В подъездах с лифтом и мусоропроводом ежедневно проводится влажная уборка. Лестничные клетки и марши выше — раз в неделю подметаются мокрым веником и моются раз в месяц.

Если есть только мусоропровод, то каждый день сотрудники УК подметают лестницы и марши первых двух этажей, марши выше и лестничные клетки — дважды в неделю.

Если мусоропровода и лифта нет — ежедневно подметают мокрым веником лестничные клетки и марши двух первых этажей. Дважды в неделю — влажное подметание выше второго этажа и мытье лестничных клеток и маршей.

Уборка и вывоз мусора из мусоропровода проводятся ежедневно.

Раз в год должны мыть:

Шкафы для электросчетчиков; Стены; Окна и оконные решетки; Плафоны; Чердачные лестницы; Почтовые ящики; Двери; Слаботочные устройства.

Дважды в год моют подоконники, батареи и сметают пыль с потолков.

Если что-то не так, можно:

Направить запрос или претензию в УК; Позвонить в диспетчерскую службу или по контактному телефону УК; Разместить обращение на портале «Наш город»; Отправить заявку через «ГИС ЖКХ» и «Электронный дом».

Если собственники недовольны УК — они вправе сменить организацию или направить обращение в жилищную инспекцию города.