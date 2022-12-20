Как коммунальные службы должны убирать подъезды в Москве
Сотрудники сферы ЖКХ не всегда должны образом выполняют свою работу. Однако на них можно повлиять.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Oppermann/Intro; 5-tv.ru
Мэрия Москвы разъяснила правила содержания подъездов сотрудниками УК. Информацию разместили на официальном сайте мэра столицы.
Каждый подъезд должен быть оборудован:
- Почтовыми ящиками;
- Доской объявлений;
- Светильниками с определенными лампами.
Должны быть в исправном состоянии:
- Двери в подъезд;
- Запирающее устройство и доводчик;
- Окна и двери лестничных клеток;
Батареи отопления;
- Трубопроводы.
Обязанности УК по уборке подъездов:
- Мытье полов в лифтах;
- Зоны перед мусоропроводом;
- Лестниц до второго этажа.
В подъездах с лифтом и мусоропроводом ежедневно проводится влажная уборка. Лестничные клетки и марши выше — раз в неделю подметаются мокрым веником и моются раз в месяц.
Если есть только мусоропровод, то каждый день сотрудники УК подметают лестницы и марши первых двух этажей, марши выше и лестничные клетки — дважды в неделю.
Если мусоропровода и лифта нет — ежедневно подметают мокрым веником лестничные клетки и марши двух первых этажей. Дважды в неделю — влажное подметание выше второго этажа и мытье лестничных клеток и маршей.
Уборка и вывоз мусора из мусоропровода проводятся ежедневно.
Раз в год должны мыть:
- Шкафы для электросчетчиков;
- Стены;
- Окна и оконные решетки;
- Плафоны;
- Чердачные лестницы;
- Почтовые ящики;
- Двери;
- Слаботочные устройства.
Дважды в год моют подоконники, батареи и сметают пыль с потолков.
Если что-то не так, можно:
- Направить запрос или претензию в УК;
- Позвонить в диспетчерскую службу или по контактному телефону УК;
- Разместить обращение на портале «Наш город»;
- Отправить заявку через «ГИС ЖКХ» и «Электронный дом».
Если собственники недовольны УК — они вправе сменить организацию или направить обращение в жилищную инспекцию города.
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