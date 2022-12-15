В Кремле анонсировали большой Госсовет с президентом

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 85

Песков: президент Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет

В Кремле анонсировали большой Госсовет с президентом

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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По словам Дмитрия Пескова, собрание будет масштабным.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Государственный совет. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет большой госсовет на следующей неделе», — сказал пресс-секретарь, но точные дату и время пока не озвучил.

Двумя днями ранее Дмитрий Песков прокомментировал обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 27 декабря. По словам представителя Кремля, выступления не будет.

Кроме того, до конца текущего года не будет большой пресс-конференции с главой государства. Она состоится уже в следующем, 2023 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков анонсировал указ Путина с ответом на потолок цен на нефть.

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