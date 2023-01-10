Научила понятию «НЗ»: кто оказал влияние на певца SHAMAN в детстве

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Игорь Рязов
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SНАМАN признался, что сильное влияние на его становление оказала бабушка

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Певец и композитор Ярослав Дронов рассказал, кто был локомотивом в его семье и обучил будущего артиста множеству полезных вещей.

Певец и композитор Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом SHAMAN, признался, что существенное влияние на его становление оказала бабушка. О заложенном ею воспитании он рассказал автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

В основном тобой дедушка с бабушкой занимались, да? Ты ведь с ними очень много времени проводил. Какие-то, может быть, с дедушкой были увлечения — чисто мужские?

Нет. На меня оказала сильное влияние моя бабушка. Потому что, помимо всего прочего, она еще и очень человек умный. Она работала 48 лет в торговле: дошла от самых низших должностей до товароведа магазина и так далее. Очень большая на ней ответственность была.

Она являлась в моей семье таким локомотивом. Причем по всем пунктам: и по финансам, и так далее. Это она меня научила понятию «НЗ» (неприкосновенный запас) и другим таким штучкам — что надо откладывать, практичным мудростям.

В этом плане я ей очень благодарен. Мы постоянно с ней общаемся. Она мне помогала уроки делать. Она же считала много, поэтому помогала с математикой, какими-то точными науками. У нее к этому способность была.

Да, обычно творческим личностям очень тяжело с точными науками. Тебе тяжело было их воспринимать?

Что касается математики, мне действительно не особо легко она давалась. И мне не было это интересно просто.

Полную версию интервью с главным открытием ушедшего года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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