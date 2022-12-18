Согласовано с женами: SHAMAN лично делает прически музыкантам перед концертом

Певец много экспериментировал со своей внешностью, пока искал тот самый образ, поэтому знает толк в укладке.

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) перед каждым концертом лично делает прически музыкантам из своего коллектива. Он много экспериментировал со своей внешностью, пока искал тот самый образ, поэтому знает толк в укладке. О том, как появилась такая традиция и причем здесь жены артистов, SHAMAN рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко, а также показал мастер-класс.

Откуда такая традиция?

Это не традиция, это просто привычка. У меня очень много причесок было в свое время, поэтому я научился их укрощать. Мне проще это делать самому, потому что я примерно представляю, знаю, как работать со своими волосами, а значит как и с другими волосами. Потому что, ну, мне проще самому, чем стилиста нанимать, ему объяснять дополнительно еще хлопот, все потом переделывать, по-своему.

Можно сказать, что ты абсолютист. Все нужно доводить до идеала определенного и лучше своими руками.

Тут такая история, когда действительно нет идеала какого-то. Одному надо такое, другому другое. Я делаю, как я считаю нужным. Вот и все. У Ивана (клавишник коллектива — Прим.ред.), кстати, сегодня день рождения (Проект снимался в Казани 20 ноября — Прим.ред.).

С Константином (барабанщик - Прим.ред.) посложнее. Сначала нужно нанести лак на всю голову. Делаем эффект мокрых волос, и без воды не обойтись никак. Не переживайте. Все прически я согласую с женами музыкантов. Так что они не против.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».