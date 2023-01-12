«Очень символично»: почему песня «Дельтаплан» стала особенной для SHAMAN

Исполнитель хита «Я русский» рассказал, что его путь на больших экранах начался с кавера на песню из репертуара Валерия Леонтьева.

Певец и композитор Ярослав Дронов, который прославился под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своей особенной истории, связанной с песней «Дельтаплан». Артист признался автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко, что с песней из репертуара Валерия Леонтьева его связывает нечто большее, чем просто исполнение кавера.

Я сегодня умудрилась заплакать на концерте, и знаешь под какую песню? Я сама была в шоке — под «Дельтаплан». Меня накрыли такие эмоции! Я поняла, что наступает момент, когда ты прошел сложный путь и достиг желаемого. Так вот, эта песня о мечте. Я ощутила, что такое результаты твоих трудов.

Это очень символично, потому что эту песню я пою давно, лет 13 точно. Именно с этой песни началась моя телевизионная карьера, потому что именно ее я впервые спел на шоу «Фактор А» в самом начале проекта, еще на отборочных турах. Получается, с этой песней я появился на больших экранах и сохранил ее в своем репертуаре. Люди хотят ее слышать.

Полную версию интервью с главным открытием ушедшего года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».