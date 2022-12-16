Тысячи россиян застряли в аэропорту Внуково: рейсы в Египет задержаны на сутки

Российские туристы вот уже сутки ждут вылета на египетские курорты — и тут уже погода не причем. Иордания закрыла свое воздушное пространство. Над Сирией полеты не согласованы, и неизвестно, разрешит ли их Росавиация, учитывая соображения безопасности. А других вариантов на сегодня нет. Так что отпуск у многих, в том числе на новогодние праздники, под большим вопросом. Разгневанных людей выслушал Дмитрий Вахницкий, и узнал, что вообще-то всего этого можно было избежать.

Это что угодно, но только не отдых. У клиентов I Fly в Египте весь день не было никакой информации. Многим пришлось раскошелиться на такое вынужденное продление отпуска.

«Сидим в отеле, мы сегодня сами себе его продлили. Просто ожидаем, когда гид нам скажет, что нас готовы перевезти в другой отель, но в какой — информации нет», — говорит туристка из России.

Те, кто вылетал из Москвы, с часу ночи вчерашнего дня ждали на чемоданах во Внуково. Представительства I Fly в аэропорту нет. Многих такая ситуация довела до истерики.

«Можете сказать, у нас дети маленькие, нам ехать домой или нет?!»;

«Это что за издевательство, вы понимаете, что до нервного срыва довели. Я сутки на ногах, ноги отваливаются, с сердцем плохо!»

Среди пассажиров большинство с детьми, многие из отдаленных регионов — Барнаул, Нижневартовск, Магадан. Причем I Fly не отменял рейс до последнего, каждые несколько часов вылет переносился.

«На этих стойках скоро должна начаться регистрация для одного из задержанных рейсов. Если, конечно, верить официальной информации. Но здесь нет ни одного сотрудника авиакомпании, и даже экраны выключены», — передал корреспондент Дмитрий Вахницкий.

Представитель компании-подрядчика, который обслуживает I Fly во Внуково, предпочитал прятаться за полицию. Формально все инструкции для таких ситуаций исполнялись — всем выдали ваучеры на питание. Правда, это 400 рублей на человека. Мелочь для цен в столичных аэропортах.

«530 рублей бутылка воды, вот, пожалуйста!»

И бесплатные отели тоже вроде предложили, но увозили мелкими группами по 20-30 человек. И вскоре на крик перешли даже представители аэропорта.

«Не надо трогать меня руками!»

Самолеты I Fly не смогли вылететь из Египта, потому что Иордания — страна транзита, затребовала страховку, причем перевозчик должен был оформить ее в лондонской фирме. Из-за санкций это невозможно. Росавиация предложила выход — пусть клиентов вывозят другие авиакомпании. Но у I Fly были другие планы.

«Авиакомпания планировала на маршруте использовать воздушное пространство Сирии — регион, потенциально опасный для полетов гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

Пассажиры рассказали нам, что проблемы начались не в день вылета, а еще в прошлую субботу. Но билеты все равно продавали до последнего.

«Вот. I Fly в 14:30 написано. Можно купить спокойно. Вот только время перенесли»

«Объясняется одним русским словом — авось. Понимаете, проходило, но почему в этот раз не пройдет? Ни один самолет авиакомпании мира не вылетает без утвержденного плана полета, никогда. То есть все это известно еще на земле», — заявил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

В итоге отпуск сорван у тысячи россиян, еще тысяча не понимает, как и когда вернется домой из Египта. А учитывая, что I Fly продавала билеты и весь сегодняшний день, и то, что многие покупают путевки заранее, количество тех, кому испортили новогодние каникулы, будет только увеличиваться.