Авербух о подросшем сыне от Арзамасовой: «Начинает проявляться характер»

Знаменитый фигурист и тренер открыто показывает нежную любовь к ребенку.

Фигурист, хореограф и режиссер Илья Авербух работает в плотном графике, но успевает побывать в маленьким годовалым сыном Левой и супругой, актрисой Лизой Арзамасовой. Гордый отец рассказал, каким растет малыш.

«Вообще, конечно очень спокойный, но характер начинает проявляться, что, в принципе, хорошо», — рассказал Авербух корреспонденту 5-tv.ru на репетициях его нового шоу на льду «Волшебник страны ОЗ».

Арзамасова и Авербух стали родителями 14 августа 2021 года. Актриса говорила, что для нее беременность стала самым счастливым периодом жизни. Тем более, что рядом был любимый супруг, который окружил ее заботой и вниманием. Кстати, если для Лизы Арзамасовой Лева стал первенцем, то вот Илья Авербух не впервые стал отцом. У него подрастает сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Хореограф отнюдь не лестно отзывался об отношениях с Лобачевой. Оказалось, что брак зашел в тупик, когда Мартину было три года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Авербух уступил Арзамасову другому фигуристу.