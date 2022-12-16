Авербух о подросшем сыне от Арзамасовой: «Начинает проявляться характер»

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 4 137

Фигурист Авербух заявил, что у его сына от Арзамасовой начал проявляться характер

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитый фигурист и тренер открыто показывает нежную любовь к ребенку.

Фигурист, хореограф и режиссер Илья Авербух работает в плотном графике, но успевает побывать в маленьким годовалым сыном Левой и супругой, актрисой Лизой Арзамасовой. Гордый отец рассказал, каким растет малыш.

«Вообще, конечно очень спокойный, но характер начинает проявляться, что, в принципе, хорошо», — рассказал Авербух корреспонденту 5-tv.ru на репетициях его нового шоу на льду «Волшебник страны ОЗ».

Арзамасова и Авербух стали родителями 14 августа 2021 года. Актриса говорила, что для нее беременность стала самым счастливым периодом жизни. Тем более, что рядом был любимый супруг, который окружил ее заботой и вниманием. Кстати, если для Лизы Арзамасовой Лева стал первенцем, то вот Илья Авербух не впервые стал отцом. У него подрастает сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Хореограф отнюдь не лестно отзывался об отношениях с Лобачевой. Оказалось, что брак зашел в тупик, когда Мартину было три года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Авербух уступил Арзамасову другому фигуристу.

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