Авербух рассказал об отношениях с бывшей женой: «Абсолютный тупик»

Знаменитый фигурист и хореограф — не сторонник свободных отношений и даже в самые трудные периоды не готов на подобные меры.

Фигурист и хореограф Илья Авербух раскрыл подробности отношений с первой супругой Ириной Лобачевой. Они поженились в 1995 году, но спустя 12 лет любовь закончилась. Даже родившийся сын Мартин не смог ее сохранить. Что стало причиной разлада спортсмен рассказал в рамках YouTube-шоу «Точка принятия».

«Наши отношения с Ириной зашли в абсолютный тупик, но я даже тогда не предлагал ей свободных отношений. У нас был на тот момент трехлетний сын, сейчас он уже взрослый, прекрасно мы его вырастили. Мы разошлись. У каждого началась своя жизнь. Мы поддерживали друг друга и поддерживаем по жизни», — объяснил он.

Сегодня Илья Авербух женат на актрисе Елизавете Арзамасовой, известной публике по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Илья Изяславич старше жены на 21 год, однако разница в возрасте не мешает паре жить счастливо.

Избранники уже воспитывают главное доказательство своей любви — годовалого сына Льва. Ранее 5-tv.ru публиковал подробности об отношениях в их семье.