«Даст родителям жару»: Орлова опасается бурного нрава будущей дочери

Знаменитость часто не может уснуть по ночам из-за капризов малышки внутри.

Певица и телеведущая Ольга Орлова ждет прекрасную дочку. Уже в феврале малышка должна появится на свет. С одной стороны, артистка с нетерпением ждет рождения ребенка, но с другой — опасается бурного характера маленькой наследницы. Вдруг новорожденная еще покажет маме свой неукротимый нрав?

Вокалистка часто делится с поклонниками подробностями о беременности. Например, недавно звезда жаловалась, что набрала десять килограммов и никак не справится с нестерпимым голодом.

«У меня тоже рот не закрывается. С завтрашнего дня попытаюсь ограничить себя. Уже плюс десять килограммов», — приводит ее слова издание StarHit.ru.

Также почитатели удивляются, как будучи в положении Орлова умудряется оттанцовывать на шумных вечеринках? Счастливая певица часто выкладывает видеоматериалы со светских мероприятий. Подписчики интересуются, не беспокоят ли малышку в животе громкая музыка и активные движения.

«Малышка та еще тусовщица! Она нон-стоп танцует внутри, особенно ночью. Очень активная. Думаю, даст родителям жару, когда родится», — объяснилась Экс-солистка «Блестящих».

Стоит отметить, что не все фанаты верят в беременность Орловой, ведь звезде уже 45 лет. Особенно удивила радиоведущая Алла Довлатова, которая резко высказалась в сторону вокалистки и обвинила ее во лжи, якобы на самом деле ребенка вынашивает суррогатная мама, а живот накладной. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ксения Бородина жестко ответила Довлатовой на слова о подставной беременности Орловой.