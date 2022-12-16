Ольга Орлова встретилась с крестником Платоном: «Не сын Жанны!»
Орлова заявила, что не общается с сыном умершей Жанны Фриске
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Ранее певица рассказывала, что Дмитрий Шепелев не разрешает ей видеться с наследником певицы.
Ольга Орлова, крестная мама сына Жанны Фриске, опубликовала в соцсетях фото в обнимку с Платоном и сопроводила его подписью: «Как быстро растут детки». Первое, что подумали подписчики — знаменитость наконец-то встретилась с мальчиком, ведь еще недавно она заявляла в интервью Светлане Бондарчук, что Дмитрий Шепелев не дает ей видеться с крестником. Неужели ведущий передумал?
Ольга Орлова показала фото с крестником.
Но экс-«блестящая» следом поспешила внести ясность: мальчик на фотографии — Платон, да не тот. Хотя и тоже крестник.
«Сразу всем говорю: это не сын Жанны! У меня два крестника Платона и одна крестница Оля. С сыном Жанны я, к сожалению, не вижусь», — объяснила певица.
К слову, скоро знаменитость скоро еще раз станет мамой: в феврале у нее должна родиться девочка. Как назовет певица малышку и кто станет ее крестной мамой, она пока держит в секрете. Для Ольги это долгожданный ребенок, к рождению которого она шла долгие годы из-за неудачных попыток забеременеть.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова назвала способ рассказать детям горькую правду о Деде Морозе.
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