Настя в шоколаде: Волочкова раскрыла личность жениха
Не успел мужчина прийти в гости к балерине, как она уже собралась за него замуж.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Балерина Анастасия Волочкова раскрыла главную интригу, рассказав, кто на самом деле ее новый возлюбленный, за которого она собирается замуж. Это тот самый Дед Мороз, который на днях был в гостях у знаменитости и подарил ей холодное пирожное, но сделал это с горящим сердцем. Уже тогда артистка намекнула, что в ее жизни состоялась очередная судьбоносная встреча, в которую она так долго верила, и чудо случилось.
На самом деле, как рассказала балерина в интервью Teleprogramma.pro, мужчину мечты зовут Дмитрием. На фотографии, предоставленной изданию, выглядит он вполне представительно: аккуратно стриженная борода, короткие волосы, классический пиджак.
И, как и у предыдущего избранника, бросившего ее после скандала в самолете, голубые глаза и слегка вытянутый нос. Но поклонники искренне надеются, что хотя бы на этот раз балерине действительно повезет. Тем более, что у возлюбленного, видимо, и правда доброе сердце.
Дело в том, пояснила артистка, что познакомилась она с Дмитрием на благотворительном концерте — тогда он решил угостить детей, участвовавших в ее постановке, вкусными десертами, которые он сам и производит. А уже через некоторое время решил преподнести сюрприз и самой балерине. Так знакомство быстро переросло в серьезные чувства. Любимый уже во всю заботится об Анастасии и даже, по ее словам, не разрешает садиться за руль ее дорогого автомобиля — все делает сам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайной помолвке Анастасии Волочковой.
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