«Он забрал меня»: Волочкова заявила о тайной помолвке с неизвестным

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Анастасия Волочкова сообщила о тайной помолвке с неизвестным мужчиной

«Он забрал меня»: Волочкова заявила о тайной помолвке с неизвестным

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Знаменитая танцовщица наконец определилась с выбором партнера. Или это месть бывшему избраннику?

Российская балерина Анастасия Волочкова недовольна множеством грязных слухов о ее личной жизни, поэтому раз и навсегда решила развеять все пошлости и обнажить правду-матку. Артистка заявила, что состоит в отношениях с достойным мужчиной и готовится юридически узаконить их союз. Правда, пока возлюбленные только обручились.

«А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек», — написала звезда в соцсетях.

Однако поклонники танцовщицы не оценили откровения 46-летней красавицы. По мнению аудитории, балерина обманывает публику или верит в очередные сказки. Тем более, это не первый раз, когда артистка заявляет о серьезных отношениях.

«Что? Опять? Ваш список пополнился? Вас, Настя, никто никогда не обгонит по количеству»;

«Рассуждения как у девочки 19-летней… Тайная помолвка, в коротком платье… Господи, вам сколько лет-то?»;

«Это все хайп, молодец Настя. Вертит нашим любопытством, как хочет. Столько комментов, подписчики растут, она зарабатывает»;

«Настюха, опять нажралась? С кем помолвка-то? Белочка сделала предложение? Ты это, завязывай давай», — возмутились фанаты под счастливой публикацией Анастасии.

Стоит отметить, что Волочкова заработала славу любвеобильной знаменитости. Артистка не раз отмечала, что любит проводить время в хорошей компании. Например, год назад звезда встречалась с владельцем банного комплекса Сергеем Кузнецовым, но после их отношения закончились. Кстати, на днях мужчина женился на другой женщине. Вероятно, балерине больно от этого и потому она решила скорее устроить свою личную жизнь.

Впрочем, тайным избранником артистки может оказаться Дед Мороз. Недавно танцовщица опубликовала фото с мужчиной, переодетым в символ Нового года. В беседе с 5-tv.ru селебрити откровенно заявила, что под ним как раз и скрывается ее загадочный любовник. Вероятно, именно за него красавица выходит замуж?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова сорвалась с высоты и получила травму.

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«Он забрал меня»: Волочкова заявила о тайной помолвке с неизвестным

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