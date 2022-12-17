Было ли расставание? Ивлеева объяснила, почему после развода не поменяла фамилию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Настя Ивлеева не стала после развода менять фамилию Элджея из-за лени

Было ли расставание? Ивлеева объяснила, почему после развода не поменяла фамилию

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ивлеева и рэпер Элджей разорвали отношения год назад. Но все это время ведут себя, будто краха семейной жизни и не было.

Блогер Анастасия Ивлеева, которая развелась с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) год назад, продолжает подогревать слухи о том, что никакого расставания вовсе и не было. Так, на днях один из фанатов в социальной сети поинтересовался, почему за год Ивлеева, которая в замужестве стала Узенюк, так и не поменяла документы и не вернула себе девичью фамилию. Ответ блогера был кратким.

«Впадлу», — написала Ивлеева.

При этом спустя некоторое время Ивлеева написала шуточный пост. В нем она поинтересовалась у себя: кто она, чего хочет? Возможно, возобновить отношения с бывшим мужем Лешей.

«Когда ты это хочешь? Прямо сейчас! А, может, не… Заткнись!» — отметила Ивлеева.

Многие поклонники знаменитости восприняли пост всерьез и обрадовались. Другие же вспомнили, что недавно Ивлеева отправилась искать новую любовь на реалити-шоу, где за ее сердце изначально боролись аж 50 мужчин.

К слову, Настя Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году, но уже в 2020-м стали появляться слухи об их расставании. В августе 2021 года пара подтвердила слухи о разлуке. Но то и дело их замечают вместе. Так, в начале ноября их страстный поцелуй попал на видео.

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