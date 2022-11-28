Скрывают примирение? Полина Гагарина провела выходные в компании бывшего мужа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Полина Гагарина провела выходные в компании бывшего мужа и общей дочери

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / gagara1987; Instagram* / isxakov

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Певица и фотограф расстались более двух лет назад. А после стали конфликтовать по вопросу воспитания дочери. Но, кажется, компромисс был найден и все ссоры позабыты.

Полина Гагарина удивила поклонников намеком на воссоединение с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым в минувшие выходные. Еще недавно певица и фотограф конфликтовали из-за воспитания дочери Мии, а уже сейчас веселясь, отдыхают.

Исхаков и Гагарина официально развелись в феврале 2021 года, а за девять месяцев до этого разъехались. В браке они прожили шесть лет. Поговаривали, причиной развода стали неудовлетворенные амбиции фотографа. Казалось, расставание прошло мирно, но несколько месяцев назад Исхаков подал в иск в суд. Он был недоволен, что знаменитость не разрешает ему видеться с наследницей тогда, когда он хочет. Отношения постепенно стали походить на враждебные.

Но все-таки фотографу и певице, кажется, удалось найти компромисс и помириться. В социальной сети Полина Гагарина в честь Дня Матери опубликовала видео, как она провела выходные с сыном Андреем и дочкой. Сначала она повалялась в снегу, а после прокатилась на ватрушке.

Подобное видео вскоре опубликовал и Исхаков. Он прокатился на ватрушке с той же самой горки, а пока готовился к спуску, за его спиной поднималась Гагарина. При этом оба в кадр друг к другу не пропали, видимо, решив оставить в тайне потепление в отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стилист оценил изменившуюся внешность Полины Гагариной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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