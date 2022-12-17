«Мороз, красный нос»: беременная Орлова пожаловалась на плохое самочувствие

Экс-солистка группы «Блестящие», несмотря на возраст и трудности при зачатии, и на седьмом месяце беременности продолжает работать. Но все же организм недавно дал сбой.

Ольга Орлова, которая в феврале ожидает появления на свет дочери, пожаловалась на плохое самочувствие. Экс-солистка группы «Блестящие» старается тщательно следить за своим здоровьем, находясь в 45 лет интересном положении, поэтому как только почувствовала неладное, тут же отменила все дела и отправилась домой отдыхать.

«Заболел мороз, красный нос… Еду домой лежать», — сообщила Орлова.

Приехав домой, она устроилась поудобнее в постели и обратилась к пользователям с просьбой порекомендовать ей какой-нибудь фильм. Вместе с картинами фанаты пожелали артистке и телеведущей скорейшего выздоровления.

К слову, для Орловой будущий малыш станет вторым. В первом браке с предпринимателем Александром Кармановым она родила сына Артема. Сейчас юноше уже 21 год. Во второй раз знаменитость отправила в ЗАГС в сентябре 2021 года. Избранником стал бизнесмен Валерий. Он старше певицы на десять лет.

Ради того, чтобы вновь познать материнство, артистка прошла немало обследований. Орлова не раз признавалась, что эта беременность протекает очень легко. Она продолжила работать и вести активный образ жизни. При этом многие не поверили в интересное положение на пятом десятке. В адрес Орловой то и дело летят обвинения во вранье, мол, ребенка ей вынашивает суррогатная мать, а знаменитость ходит лишь с накладным животом, на котором не видно пупка. Певица не раз отмечала, что доказывать, что беременна, и показывать публике оголенный живот, не намерена. Вместе с тем ее такой хейт и обвинения не могут не обижать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего Ольга Орлова опасается после рождения дочери.