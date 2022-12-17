Дочь актрисы Анны Ковальчук готовится к свадьбе и рождению ребенка

Старшая наследница звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук намерена в ближайшие годы выйти замуж и родить ребенка. 22-летнюю Злату вовсе не смущает юный возраст. Ведь, по ее словам, она уже взрослая не по годам. Поэтому морально готова к серьезным переменам в жизни.

«Я человек ответственный, как все говорят, взрослый не по годам, поэтому планы грандиозные. Уже вижу, что в ближайшие годы создам семью, выйду замуж, стану мамой», — рассказала Злата в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Но и о реализации в карьере Злата не забывает. В этом году она стала дипломированным специалистом. Ее интересует юриспруденция, но задерживаться надолго в этой сфере она не хочет.

«Я более творческий человек, хочется чего-то другого. Возможно, в перспективе ту самую интересную работу я организую для себя сама, когда придумаю что-то свое, например, какой-то бизнес», — отметила девушка.

Вместе с тем она не стала уточнять, есть ли у нее отношения или будущего супруга она пока не встретила. Да и как звездная мама относится к таким планам тоже. При этом она поделилась, что с Ковальчук у нее теплые и тесные взаимоотношения. Сейчас, к примеру, мама и дочка вместе готовятся к Новому году: ходят по магазинам и покупают подарки.

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