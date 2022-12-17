Постпредство РФ при Евросоюзе назвало девятый пакет санкций нелегитимным

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 15

Западные страны не думают ни о себе, ни о других, принимая все новые и новые ограничения в отношении России.

Постпредство РФ при Евросоюзе назвало девятый пакет санкций нелегитимным

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Санкционная политика «коллективного Запада» противоречит системе международных финансовых и торговых отношений. Так отреагировало на девятый пакет санкций ЕС постпредство России при Евросоюзе. Документ касается ряда политиков, культурных деятелей, авиа- и энергетической отраслей.

«Санкционная машина не сбавляет обороты. Односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

До этого в Брюсселе говорили о незаконном использовании экстерриториальных санкций. Но сегодня все изменилось, очевидно. Также в ЕС станут «наказывать» европейцев и граждан третьих стран, которые пытаются «обойти» наложенные ограничения Евросоюзом.

«Не слишком ли много на себя берет Евросоюз, претендуя на роль международного полицейского и судьи?» — интересуются в российском постпредстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Григорий Лепс попал в девятый санкционный пакет ЕС.

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