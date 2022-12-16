Григорий Лепс попал в санкционный список Евросоюза

Ему будет запрещен въезд, а его активы будут заморожены на территории ЕС.

Григорий Лепс попал под санкции Евросоюза. Об этом стало известно после того, как ЕС опубликовал принятый новый пакет документов.

Тем самым, очередные санкционные меры в отношении России вступили в силу. Лицам, попавшим под санкции, замораживают активы на территории Европы, а физлицам запрещен въезд в Евросоюз.

Под персональные ограничения попали и российские министры — культуры, просвещения, науки, образования и порядка 40 депутатов Государственной думы.

Напомним, Брюссель усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине и ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как канцлер Германии Олаф Шольц оказывает давление на Евросоюз и продолжает настаивать на введение санкций в отношении России, пока конфликт на Украине не закончится.