Инфаркт в 40 лет: певица Эльмира Сулейманова умерла во сне

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 96

Певица Эльмира Сулейманова скончалась во время обычной простуды

Инфаркт в 40 лет: певица Эльмира Сулейманова умерла во сне

Фото: ВКонтакте / Эльмира Сулейманова -Официальная группа

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У артистки был простой кашель и никаких признаков серьезной болезни, которые могли привести к смерти.

Заслуженная артистка Татарстана и певица Эльмира Сулейманова скоропостижно скончалась во сне. Ей было всего 40 лет. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

В результате вскрытия стало известно, что у нее произошел инфаркт. Однако известно, что у артистки не было никаких серьезных заболеваний. По информации издания, Эльмира простудилась, но у нее не было даже температуры, только кашель. Артистка отказалась обращаться к медикам, полагая, что это обычное ОРВИ.

Тем не менее, ее самочувствие ухудшалось — она потеряла голос. Именно поэтому ей пришлось отменить все запланированные концерты.

У артистки остались шестнадцатилетняя дочь и девятилетний сын.

В 2016 году Эльмира Сулейманова одержала победу на премии TMTV в номинации «Любовь зрителей», а в 2018 году ей присвоили звание заслуженной артистки Татарстана.

Проводить в последний путь 40-летнюю певицу собрались многочисленные поклонники, родные, друзья и соседи. Никто не мог сдержать слез.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-тренер «Милана», «Торино» и «Фиорентины» Синиша Михайлович умер после продолжительной болезни в возрасте 53 лет.

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