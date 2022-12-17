По словам соседей, дом строили рабочие из Украины и Белоруссии за смешные деньги.

Похоже, Алла Пугачева и Максим Галкин* уже точно не собираются возвращаться в Россию, а поэтому решили выставить свой особняк в Грязи на продажу.

Как пишет 7Дней.ru, они хотят получить за него немаленькую сумму, но, по словам соседей, никому этот «замок-монстр» не нужен.

Местные жители считают, что такой огромный дом, да еще в таком странном архитектурном стиле Средневековья, вряд ли кому-то придется по душе.

«В доме Пугачевой шесть этажей. И строили его кое-как рабочие из Украины и Белоруссии за смешные деньги», — делятся своим мнением люди.

Плюс ко всему, все дома по соседству — бараки или небогатые, совершенно обычные строения. А уж если выбираться оттуда в Москву, то это можно счесть за настоящее приключение: из-за грязи оттуда иногда просто невозможно выехать на автомобиле.

Также местные жители рассказали, что Галкина* в свое время по-настоящему надули, сказав, что на месте, где стоит их замок раньше стояло поместье какого-то барина.

«На самом деле, барин жил там, где мой дом стоит. А на месте замка помойка была», — заявил один из жителей Грязи.

Кстати, замок артистов был выставлен на продажу для VIP-клиентов еще в октябре. На тот момент объект можно было оценить в 500-600 миллионов рублей.

Общая площадь владений Пугачевой — 2467 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько стоит особняк Асмус и Харламова в Ильинке.

* — признан иноагентом в РФ.