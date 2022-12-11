Самый большой в поселке: сколько стоит особняк Асмус и Харламова в Ильинке

Бывшие супруги, которые все еще живут под одной крышей, устроили публичный скандал в соцсетях. Актриса заявила, что экс запрещает ей съезжать.

Четырехэтажный дом бывших супругов Гарика Харламова и Кристины Асмус в поселке «Ильинка Лейнхаус» оценили в 100 миллионов рублей. Приобрел его комик в 2014 году. Даже сегодня, в кризисные времена, пишет со ссылкой на экспертов KP.RU, недвижимость в поселке стоит от 70 до 280 миллионов. Знаменитости развелись два года назад, но все еще живут вместе. С ними и мама Харламова. Огромный особняк они условно поделили пополам, и каждый обитает на своей территории.

Недавно пара устроила публичный скандал в социальных сетях. Юморист в одном из шоу заявил, что оставил дом жене и дочери Насте (на девочку его якобы даже переписал), но подтверждения его словам не находится. Кроме того, Асмус обвинила бывшего во лжи, упрекнула в уклонении от финансовой помощи, а также подчеркнула, что ей «угрозами» запрещают съезжать. В своих постах звезды не договорились. За Харламова поклонники заступались вяло, активной была только мама.

Почему давно расставшиеся селебрити не могут поделить имущество, делят ли его вообще, доподлинно неизвестно. Но делить есть что, и это бесспорный факт. Их общий дом — самый большой в поселке, его площадь составляет 473 квадратных метра. Как отмечается на сайте застройщика, каждый фасад особняка выглядит как парадный. Общий ансамбль венчают треугольный фронтон и две башенки с коваными шпилями. Не замок Пугачевой, конечно, но внушительно!

«Да простенький такой, четыре этажа, недалеко от Рублевского шоссе. Лифта нет. Деревянная лестница», — скромничала Кристина Асмус в интервью Александру Цыпкину.

Очевидно, «простенький» дом стал яблоком раздора. Бывшие, которые прежде лишь обменивались аккуратными колкостями друг о друге, начали ругаться вслух, да еще и с подробностями. И свекровью, конечно. Публика в растерянности. У каждого героя своя красивая правда и свои некрасивые обвинения. Кому верить? Не напрасно ли плакала Лера Кудрявцева, когда услышала во время беседы с Гариком, что он совершил «мужской поступок» и обеспечил домом наследницу?

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru риелтор Максим Храмцов объяснил, какие проблемы могли заставить Харламова и Асмус жить вместе после развода. Без мнения о свекрови тоже не обошлось. В беседе с 5-tv.ru психолог-сексолог Александра Миллер объяснила, как родители портят браки своих детей и почему им не стоит делить жилье с отпрысками.