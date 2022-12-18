Денис Матросов честно рассказал о причине расставания со второй женой

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 50

Актер Матросов назвал свою излишнюю эмоциональность причиной развода со второй женой

Денис Матросов честно рассказал о причине расставания со второй женой

Фото: Кадр из сериала «Слепой поворот»

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист и его экс-супруга через суд решают вопрос опеки над общим сыном.

Звезда картин «Две судьбы» и «Кармелита» Денис Матросов разводится второй раз по собственной вине. Актер заявил, что непростой характер испортил его отношения с женой Ольгой. Сейчас артист с очередной бывшей супругой решают вопрос опеки над их общим сыном через суд. Вскоре состоится заседание, и брак будет официально расторгнут. 50-летие Матросов встретил в гордом одиночестве: экс забрала ребенка и уехала из Москвы.

«Это сто процентов никакая не ревность. Жизнь с актером — специфическая и непростая. Связано это с излишней эмоциональностью, несдержанностью. Хотя в глобальных вещах я человек верный, преданный и стабильный. Я давно разлюбил себя, к сожалению большому. Я думаю, из-за этого как раз и потерялся интерес у женщин ко мне», — сказал актер в интервью корреспонденту НТВ.

Первой женой Дениса Матросова стала его коллега по цеху Мария Куликова. В 2011 году она родила артисту сына Ивана. Когда мальчику было четыре года, его родители развелись. Звезды познакомились на съемочной площадке, их брак продлился 14 лет. Вместе они построили дом, родили желанного наследника, но измены главы семейства привели к заявлению на развод со стороны благоверной. Со временем актеры наладили дружественные отношения ради Вани.

Вторая супруга Ольга Головина до встречи с Матросовым была его поклонницей. Знакомство произошло в театре, роман развивался стремительно. Помимо общего сына Федора, он появился на свет в 2016-м, пара воспитывала дочь Ольги от прошлых отношений, к моменту появления Феди ей было 15 лет. Отношения звезды и его почитательницы очень скоро начали обрастать конфликтами, и в конце концов распались.

Матросов, стоит отметить, не горюет об ушедшей любви, а уже готовится к новой. Он уверен, что в будущем его ждет встреча с женщиной, которая сумеет сделать его счастливым. Артист сегодня чувствует себя на распутье, но сохраняет оптимизм. Он называет себя влюбчивым человеком и не скрывает, что хочет поскорее влюбиться снова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Леонид Агутин подтвердил слухи о расставании с женой Анжеликой Варум после 20 с лишним лет брака.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:10
Денис Матросов честно рассказал о причине расставания со второй женой
3:45
В воскресенье в Москве ожидается новый сильный снегопад
3:25
Отрабатывает роль: Почему Зеленский не идет на переговоры с Россией?
3:15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
3:00
NYT: США пытались помешать Украине убить главу Генштаба РФ Герасимова
2:43
«Закрываю между нами дверь»: Агутин подтвердил слухи о расставании с Варум

Сейчас читают

Европейский политолог: жители ЕС погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды
"Его изолировали от всех": Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым
SHAMAN рассказал о своем идеальном отдыхе: «На восстановление дней 10»
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023