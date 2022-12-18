«Закрываю между нами дверь»: Агутин подтвердил слухи о расставании с Варум

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 38

Двадцатилетняя история и статус одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса — неужели и этой любви пришел конец?

«Закрываю между нами дверь»: Агутин подтвердил слухи о расставании с Варум

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Музыкант Леонид Агутин подогрел слухи о расставании с женой Анжеликой Варум. На протяжении всех 20 с лишним лет их отношений то и дело появлялись сплетни о разрыве, певца подозревали в изменах, некоторые скандальные новости о его неоднозначном поведении в компании прекрасных дам находили подтверждение. Однако звезды оставались вместе. В последнее время грядущий развод обсуждается все активнее.

Агутин и Варум уже давно не живут вместе. Исполнительница практически постоянно находится в США, где живет дочь Елизавета, а ее супруг много работает в Москве. Поговаривают, что поначалу супруги старались поддерживать отношения на расстоянии, но со временем это становилось все сложнее, и их связь постепенно истончилась. Новая песня Агутина окончательно утвердила поклонников в мысли об окончании красивой истории любви и совместного творчества.

Композиция называется «Последний трек», и в ней музыкант поет: «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала». Грусть расставания так и сквозит, да и артист не раз говорил, что в своих песнях отражает личные переживания. Весь его альбом «Декамерон» («На сиреневой луне», «Ты вернешься когда-нибудь снова», «Остров» и другие) посвящен покинувшей его женщине.

Роман Варум и Агутина начался в 1997 году с работы над общим творческим проектом. Артисты записали песню «Королева», снялись в клипе, позже в шоу «Старые песни о главном». В 2000 году знаменитости поженились, свадьбу сыграли в Венеции. Дочери пары Елизавете к тому моменту был год от роду. Девочка совсем маленькой отправилась жить в США с бабушкой и дедушкой, родители навещали ее, но постоянно работали в России. У Агутина есть также дочь Полина от отношений с балериной Марией Воробьевой. Она живет с мамой и приемным отцом во Франции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции журналиста Отара Кушанашвили, знатока светской жизни столицы, на известие о расставании Леонида Агутина и Анжелики Варум.

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