«Поломки накапливаются»: диетолог о рисках для здоровья набирающей вес Бьянки

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Оксана Тарасова
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Диетолог Кололева: располневшая Бьянка рискует заболеть из-за лишнего веса

«Поломки накапливаются»: диетолог о рисках для здоровья набирающей вес Бьянки

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Поклонники уже не узнают певицу, обросшую лишними килограммами. В чем причина и каковы последствия такого стремительного изменения форм?

Певица Бьянка растет на глазах, объясняя набор лишнего веса проблемами со здоровьем. Главной причиной изменения внешности артистка называет гормональный сбой — поэтому, мол, и диеты не помогают, и спорт не справляется. Врач-диетолог Маргарита Королева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, чем грозит артистке бездействие в этом вопросе.

Эксперт согласилась, что одной из причин набора веса может быть нарушение работы эндокринной системы. Но и этот фактор можно победить, если заняться своим телом и обратиться к грамотному специалисту. Как полагает Королева, Бьянка (Настоящее имя Татьяна Липницкая. — Прим. ред.), могла подсесть на калорийную пищу из-за стресса. Очень распространенный способ справиться с переживаниями — заедать их вкусненьким, получая от этого процесса положительные эмоции.

«Может она и не хочет бороться. Может, она легко набирала вес и делала это с удовольствием, ей было вкусно. Может, она испытывает стресс — это вторая причина. В стрессе человек тоже начинает искать для себя какие-то лакомства, благодаря которым нивелируется стресс, так как повышает уровень дофамина. Человеку приятно то общество с лакомствами, которое его выводит из эмоционального вакуума и ей комфортно в этом», — сказала врач.

БьянкаПевица Бьянка изменилась до неузнаваемости. Фото: Алешковский Митя / ТАСС; Telegram / БЬЯНКА | BIANKA

Как отметила Королева, певица прежде уже худела и набирала лишние килограммы снова. Значит, есть инструменты, с помощью которых она может вернуть былую стройность. И если проснется желание выглядеть, как раньше, артистка просто воспользуется собственным успешным опытом. И лучше в ее ситуации с этим не медлить. Диетолог подчеркнула: чем дольше человек носит на своих плечах избыток веса, тем выше риски для здоровья.

«Естественно, накапливаются поломки: нарушение углеводного обмена, формирование сердечно-сосудистой патологии, есть у них и генетически обусловленная гипертоническая болезнь, гипертония может уже начать себя проявлять. Если есть генетические поломки, предрасположенность к инсулиновой резистентности и сахарному диабету, то это тоже может себя проявлять. Чем старше мы становимся, тем больше поломок в принципе накапливается», — заявила Королева.

Пищевой рацион как образ жизни правит всем организмом, добавила врач. От него зависят и качество внутренних процессов, и внешний вид — фигура, состояние кожи и волос, общее самочувствие, выносливость и многое другое. Настоящее и будущее человека в контексте здоровье определяется его сегодняшним выбором. И здесь нужно решать самому, что положить на тарелку и как это отразится на его судьбе.

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