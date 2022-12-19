Британский парламент захлестнула волна секс-скандалов и кокаиновых историй

Британский парламент тонет в новой волне секс-скандалов. Вечеринки бывшего премьера Джонсона — которые стоили ему кресла — оказались просто невинными шалостями на фоне того, что раскопали западные журналисты. Чем на самом деле занимаются члены Палаты лордов в деловых поездках? Все пикантные подробности — у корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Рабочие поездки британских депутатов проходят с девушками легкого поведения и морем алкоголя! Сенсационное расследование провели журналисты. По их данным, секс-туризм парламентариев интересует куда больше рабочих встреч.

«Со слов депутатов, их коллег, а также парламентариев, которые беседовали с Politico, ряд британских законодателей использовали парламентские поездки за границу как возможность для тайного секс-туризма», — написала американская интернет-газета Politico.

Так, по данным издания, бывший депутат-консерватор во время визита в Китай нанял секс-работницу. Еще один член Палаты лордов во время поездки в Азию спрашивал у местных жителей дорогу в бордель. А его коллега по парламенту после рабочих встреч шел искать молодых женщин.

Впрочем, для сексуальных домогательств британским политикам совсем необязательно куда-то летать. Четверть сотрудников парламента признались — к ним пристают прямо на рабочем месте.

«Мне делали предложения несколько членов парламента мужского пола. После того как один высокопоставленный член парламента отказался от работы, он попытался завести со мной роман. Я никогда не сообщала об этих инцидентах и не собираюсь», — рассказала на условиях анонимности одна из пострадавших.

И вот новый скандал: последствия вечеринок бывшего премьера Британии. В загородной резиденции, где Лиз Трасс будучи министром иностранных дел устраивала праздники, нашли следы кокаина!

«Белый порошок был обнаружен в поместье прошлым летом за несколько дней до того, как Трасс стала премьер-министром. Персонал, работающий на Чевенинг-стрит, утверждает, что дважды находил следы белого порошка в игровой комнате на столе для бильярда после ночей, когда Трасс, как известно, развлекала гостей», — написала британская The Guardian.

И это далеко не первая кокаиновая история, которая всплывает в Королевстве. Следы белого порошка оставляли после себя и гости вечеринок Бориса Джонсона. Наркотик обнаруживали даже в здании парламента — в туалетах рядом с кабинетом бывшего премьера.

Но самым, наверное, ярким и запоминающимся эпизодом в Британии стал этот — гвардеец ее Величества нюхает кокаин в рабочее время и прямо со служебного меча. После такого скандальные вечеринки Джонсона во время локдауна кажутся невинной шалостью.

В 2020-м, в разгар пандемии, Джонсон не раз нарушал антиковидные меры, устраивая праздники в резиденции на Даунинг-стрит. За что потом пришлось извиняться.

«Я хочу извиниться. Я сожалею о том, что мы не поступали правильно. А также сожалею о том, как был решен этот вопрос», — каялся бывший британский лидер в парламенте.

Еще один инцидент, за который бывшему британскому премьеру пришлось извиняться — это пьяные дебоши его протеже Кристофера Пинчера. Замглавы британского МИДа в одном из элитных лондонских клубов на Пикадилли выпил слишком много алкоголя и приставал к мужчинам. История получила широкую огласку.

«Что произошло после того, как вы сообщили о том, что мистер Пинчер был пьян?» — спросил журналист.

«Ничего. Я говорила о нем с высокопоставленными людьми, но это ни к чему не привело. Потому что следующей ночью он был пьян. Снова!» — ответила член парламента от консерваторов Кэролайн Ноукс.

Тем не менее после этого за неделю британское правительство лишилось 50 сотрудников. Из-за череды скандалов в отставку ушли сразу два ключевых министра. Но эти истории, кажется, не научили депутатов ровным счетом ничему. В командировках они ведут себя как хотят.

«Недавно во время своих визитов некоторые члены парламента вели себя двусмысленно и нанесли ущерб репутации всего процесса. А страны, которые посещали парламентарии, не хотят ввязываться в споры, потому что дорожат отношениями с Британией», — рассказал Меттью Гордон-Бенкс, бывший член парламента Великобритании, старший научный сотрудник отдела перспективных исследований и ассигнований Министерства обороны Британии в отставке.

Об этом же пишет и Politico. По информации журналистов, партнеры Лондона сами нашли выход из положения. Теперь командировочное расписание британских депутатов составляется так, чтобы времени у них хватало исключительно на рабочие встречи!