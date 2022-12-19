Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе: «Я не люблю секс, я люблю цветы»

Актриса продолжает подогревать слухи о разладе с избранником неоднозначными публикациями в соцсетях.

Актрисе Нино Нинидзе предложили сменить любовника после ее очередного поста в социальных сетях. Звезда сфотографировала постер с мощным манифестом о женских пристрастиях, чем навела тень на мужские достоинства своего избранника Максима Виторгана. Подписала публикацию лаконичным хештегом #mood — мол, вот такое сегодня настроение.

«Я не люблю секс, я люблю цветы!» — гласит надпись на плакате.

Часть поклонников восприняла пост как шутку, некоторые истосковавшиеся по романтическим жестам подписчицы даже поддержали Нинидзе и ее импровизированный бунт. Другие же отметили, что в отношениях, где партнеры друг другом довольны, нет места подобным заявлениям. В конце концов, несложно совместить и то, и другое. При желании, разумеется.

Слухи о расставании Нинидзе и Виторгана звучат в прессе не первый месяц. Артисты появляются на светских мероприятиях, одну из премьер актриса и вовсе покинула не с бойфрендом, а с бывшим мужем Кириллом Плетневым. Поговаривали, что экс вручил Нинидзе букет и увел из зрительного зала в неизвестном направлении.

Артистка отвечает на подозрения неохотно. Журналистам говорит, что предпочитает не афишировать нюансы личной жизни, но все же воссоединение с Плетневым отрицает, а роману с Виторганом, добавляет, ничто не угрожает. Уязвленный беспочвенными сплетнями Максим Эммануилович — негодует. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер отреагировал на слухи о расставании с Нино Нинидзе. Очень часто в своем послании к СМИ он использовал слово, которым (не прямым текстом) в последнее время характеризуют его отношения.