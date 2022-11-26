Виторган разнес прессу за сообщения об эмиграции в Израиль и разрыве с Нинидзе

Актер Максим Виторган набросился с ругательствами на журналистов, которые множат в своих материалах слухи о его эмиграции и разрыве с возлюбленной Нино Нинидзе. В личном блоге артист опубликовал заголовки СМИ и прокомментировал каждую из версий о его личной жизни. По словам знаменитости, он не живет в Израиле и не горюет о разлуке с избранницей.

«Инфопомойки атакуэ (атакуют — Прим.ред.). Простите, уважаемые нормальные люди, но вынужден ответить. Я „переехал“ в Израиль только в статьях этих говноизданий. Мы с Нино „расстались“ только в статьях этих говноизданий. В статьях этих говноизданий только спекуляции, манипуляции и провокации», — написал Виторган.

Максим Виторган не стеснялся в выражениях, костеря журналистов. Facebook** / Максим Виторган

Популярные издания моментально реагируют на любые путешествия звезд в последнее время. Несогласные с политикой страны артисты один за другим покидают дома и перебираются за границу. Одни открыто говорят о своем протесте, другие молчат во избежание скандала. Публика разочаровалась во многих кумирах, когда-то слывших патриотами.

Виторган не раз был замечен на Земле обетованной, в том числе в компании противников российской власти и иноагентов. Так, он был запечатлен на фото с Аллой Пугачевой, юмористами Михаилом Шацем* и Семеном Слепаковым, Софьей Таюрской и Ильей Прусикиным из группы Little big и исполнителем Noize MC*. Тем временем Нинидзе появилась на публике с бывшим мужем — актером Кириллом Плетневым.

Ранее, писал 5-tv.ru, телеведущая Ксения Собчак раскрыла подробности развода с Максимом Виторганом.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

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