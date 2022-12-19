Говорившая с инопланетянами Катя Лель обижена: «Меня называли ненормальной»

Певица Катя Лель озадачена реакцией общественности на ее заявление о встрече с инопланетянами. Шутки над опытом, изменившим всю ее жизнь, глубоко ранят и разочаровывают звезду. Самый болезненный момент во всей этой истории — никто не воспринимает всерьез слова артистки. Более того, некоторые считают высказывания о внеземном разуме всего лишь попыткой напомнить о себе в медиапространстве.

«Мне было очень обидно. Люди смеялись и не верили в это, называли ненормальной и так далее. Дело не в сумасшедшей. Не это было оскорбительно, а то, что они не понимали — это правда», — поделилась Катя Лель с корреспондентами НТВ.

Событие, впечатлившее исполнительницу до глубины души, произошло 30 лет назад. Тогда ей было 16, пришельцев девушке пришлось принимать прямо в собственном доме. После визита Лель обнаружила у себя экстраординарные способности. Десятилетия спустя она набралась смелости и открыла миру глаза, но в ответ получила не благодарность, а насмешки.

«Я стала слышать мысли людей, я стала все знать. Я могла сказать такие события и даты… Через меня просто проходила информация, которую мне сообщали», — говорит певица.

По словам знаменитости, 30 лет она выжидала не только из страха остаться непонятой. Гости с других планет потребовали хранить в тайне встречу, но недавно разрешили артистке просветить соотечественников. Но не так безнадежно положение Кати Лель, как может показаться на первый взгляд. Есть человек, и очень влиятельный, который готов налаживать контакты с инопланетянами — Илон Маск.

Ранее, писал 5-tv.ru, Катя Лель поддержала американского предпринимателя, вознамерившегося изучать внеземные цивилизации.