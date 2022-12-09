«Он отрезвил публику»: Катя Лель поддерживает планы Илона Маска на инопланетян

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 11

Певица Катя Лель обратилась к Илону Маску в прямом эфире

«Он отрезвил публику»: Катя Лель поддерживает планы Илона Маска на инопланетян

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Американский бизнесмен готов открывать инопланетные цивилизации и изучать их. Судя по всему, российская певица планирует к нему присоединиться.

Катя Лель в эфире шоу на одном из федеральных каналов призналась, что поддерживает заявление Илона Маска о встрече с пришельцами в ближайшем будущем.

«Я рада, что Илон Маск, который сказал об этом на весь мир, как-то отрезвил публику», — заявила артистка.

Еще в ноябре Илон Маск во время своего выступления на саммите G20 рассказал о видении будущего. Во время своей речи миллиардер находился в полной темноте и был одет в индонезийскую традиционную одежду.

Илон сказал, что готов ко встрече с пришельцами и, возможно, совсем скоро мы откроем инопланетные цивилизации, существовавшие миллионы лет назад. Он также предложил отправиться туда для их изучения.

Российская же певица Катя Лель полностью поддерживает его идеи, особенно, после рассказанной ею истории, что чуть ли не с 16 лет общается с представителями внеземных цивилизаций, пишет портал dni.ru.

Вчера, кстати, артистка представила некоторые доказательства. Оказывается, с инопланетянином по имени Кирхитон она путешествует по планетам и дискутирует об устройстве мира.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как появилось фото пришельца, с которым Катя Лель контактировала.

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