Семь человек пострадали в пожаре на нефтегазовом месторождении в Иркутской области

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Двое находятся в тяжелом состоянии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Семь человек пострадали в результате крупного пожара на нефтегазовом месторождении в Иркутской области. Двое находятся в тяжелом состоянии — их вертолетом доставили в больницу города Братск.

На тушение самого пожара ушло несколько часов — горела технологическая установка подготовки природного газа, произошло несколько взрывов, а видео с места ЧП напоминало кадры из фильма-катастрофы.

На ликвидацию огня были брошены полторы сотни человек — сотрудников МЧС, частной охраны и добровольцев.

Работу пожарных и медиков осложняла удаленность месторождения. Например, ближайшая станция скорой помощи находится в 50 километрах, и это расстояние врачам пришлось преодолеть по очень плохой дороге.

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