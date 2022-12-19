Сергей Соседов призвал уволить всех сотрудников телеканала НТВ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 573

Знаменитый критик разозлился из-за неприятной сцены, которая расстроила его до глубины души.

Сергей Соседов призвал уволить всех сотрудников телеканала НТВ

Фото: www.globallookpress.com / Grigirii Goryachev

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Российский певец Жан Милимеров исполнил песню «Я буду помнить» из репертуара коллеги по цеху Владимира Преснякова и участника группы «Рондо» Александра Иванова. Композиция была спета в рамках одного из телевизионных шоу на телеканале НТВ. Музыкальный критик Сергей Соседов сильно разозлился, когда комментировал эту необычную интерпретацию. По его мнению, всех причастных к этому лиц стоит лишить рабочих мест.

«Финала я ждал, а финала не было! В этой песне что главное, Жаник? Вот это финал Пресного, когда он поет на пределе фальцетом. Этого ждешь, а этого не было! В этом весь цимус, черт возьми! Кто это делал? Уволить всех к черту! Я ждал, а ты меня обломал. И мало было драйва. Я люблю эту вещь и люблю Жаника. Ну как же так?» — возмутился историк музыки.

Стоит отметить, недавно Соседов прокомментировал ссору между певцом Филиппом Киркоровым и актрисой Марией Шукшиной. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» он отметил, что актрисе лучше заняться собственной личной жизнью, чем устраивать самопиар посредством оскорбления известных людей. Сейчас поп-король известен и любим публикой, в отличие от актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Соседов разнес Киркорова и Ольгу Бузову за участие в ремейке «Иронии судьбы».

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