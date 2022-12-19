Милявская рассказала об интимных планах на новогодние праздники

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 57

Певица не стала раскрывать место, где собирается отдохнуть.

Милявская рассказала об интимных планах на новогодние праздники

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Певица Лолита Милявская с нетерпением ждет свой запланированный отпуск. Она радостно сообщила, что наконец-то будет заниматься сексом на пляже.

«Я сексом на пляже буду заниматься наконец-то!» — сообщила артистка в эфире федерального канала.

Как пишет 7Дней.ru, она не стала раскрывать локацию, куда улетит. Однако она точно не поедет в Эмираты и на Мальдивы. Также артистка добавила, что она не делает собственные пикантные снимки из-за возможных мошенников, которые могут взломать телефон. Она отметила, что у каждого возраста свои приоритеты, а у каждой «сексуальной поры» — свои достоинства.

Лолита любит волновать поклонников своими высказываниями и внешним видом. Так, например, на недавнем концерте «Песня года-2022» Лолита появилась в облегающем длинном платье с высоким разрезом.

Как ранее писал 5-tv.ru, Лолита заявила, что более двадцати лет советуется с астрологом касательно вопросов карьеры и личной жизни. Кроме того, недавно певица к услугам косметолога и психиатра. Артистка рассказала, правда ли, что эзотерик предсказал ей развод с пятым мужем и за какими советами знаменитость обращается к другим специалистам.

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Милявская рассказала об интимных планах на новогодние праздники

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