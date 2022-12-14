«Ничего не загадываю»: Лолита рассказала, как часто советуется с астрологом

Лолита много лет пользуется услугами астролога, а недавно обратилась еще и к психиатру. По каким вопросам она консультируется со специалистами, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лолита откровенно заявила, что более двадцати лет советуется с астрологом, касательно вопросов карьеры и личной жизни. Кроме того, недавно певица прибегла услугам косметолога и психиатра. Правда ли, что эзотерик предсказал ей развод с пятым мужем и за какими советами знаменитость обращается к другим специалистам, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

Артистка любит волновать поклонников яркими образами и демонстрировать свою фигуру. На недавнем концерте «Песня года-2022» Лолита появилась в облегающем длинном платье с высоким разрезом.

«Я открываю свой гардероб, а там такое количество всего, с учетом того, что я вернула свою форму 2004 года, то все эти вещи опять в моде», — заверяет певица.

Образ она дополнила бриллиантовыми серьгами и татуировкой на шее. Звезда сразу решила объяснить: рисунок на ее теле временный.

«Я что с ума сошла? Вот зачем мне? Представляете, я в гробу [лежу], потом вот эта вся фигня сморщится, зачем это? Тут мочалкой потерла и все», — откровенничает она.

Глядя на эффектную певицу с трудом верится, что она официально пенсионерка. В 59 звезда выглядит гораздо моложе своих лет. После того, как Лолита похудела на 12 килограммов, она сделала подтяжку век и пластику подбородка. Также артистка регулярно посещает косметолога.

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«Я подкалываюсь раз в полгода, раз в год. В зависимости от того, как поехали глаза», — не скрывает певица.

Лолита говорит, для молодости и красоты важен полноценный сон, но с этим у нее большие проблемы. Из-за гастролей, перелетов, съемок она спит всего по три часа в день, а когда появляется возможность отдохнуть, Лолита не может уснуть из-за перенапряжения. Звезда устала от недосыпа и недавно обратилась к психиатру.

«Связки просто должны звучать, для этого нужен сон. Я снотворные пью, да, потому что, если ты не высыпаешься, [тяжело]. Как говорит мой психиатр, не надо считать верблюдов и играть с психикой: просто примите снотворное и не мучайте себя», — делится звезда.

Артистка мечтает об отдыхе. Сразу после нового года Лолита на месяц отправится в отпуск. Будет загорать, купаться и не отказывать себе в удовольствиях.

«Может, я сексом на пляже буду заниматься, наконец-то! Может быть!» — восклицает артистка.

Лолита вспоминает, что до этого она всего однажды решила встретить праздник как обычный человек, но ничем хорошим это не закончилось.

«Я ненавидела всех артистов, которые пели, а я сидела, ела свой салат Оливье, пока все деньги зарабатывали. Вот и муж мне сказал: „Пойдем посмотрим салют!“ И я пошла: и там [у меня украли] телефон», — сокрушается знаменитость.

Артистка надеется, что в этот раз обойдется без неприятностей. Она верит в новогодние приметы, но не любит загадывать желания под бой курантов. Говорит, они у нее не сбываются.

«Это все фигня, я много раз пробовала, деньги положишь — потом жопа с деньгами, не положила — наоборот, море», — удивляется звезда.

Лолита призналась, она больше верит прогнозу астролога. Много лет назад певице впервые составили натальную карту. Артистка была так поражена, что теперь обсуждает с эзотериком все текущие вопросы. Кстати, развод с пятым мужем певице предсказали еще до того, как они решили расстаться.

«Натальная карта у меня есть, поэтому слушаю своего астролога 23 года. Даже песни размещаю тогда, когда она говорит», — сознается певица.

Впрочем, Лолита иногда и сама помогает людям. На одном из недавних концертов она помирила мужа и жену, которые решили развестись.

«Вы сколько лет женаты? 20 лет? Со мной не один мужик столько не жил. Оля, не разводись», — обратилась она к поклоннице из зала.

«Это нормальная житейская история. Люди, находящиеся в конфликте, 20 лет живут вместе и приходят на концерт — это означает, что они поругались, но они не разойдутся», — судит она по жизненному опыту.

Сама артистка сейчас находится в отношениях, но скрывает возлюбленного от публики. Возможно, с ним она и проведет новогодние каникулы.