Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Магаданской области, пострадал один из членов экипажа. По факту произошедшего, возбуждено уголовное дело. По данным 5-tv.ru, воздушное судно направлялось в Тахтоямск. На борту находилось три человека.

Как сообщили в транспортной прокуратуре по Магаданской области, это был рейс по доставке продуктов питания и запасных частей к технике. Однако при заходе на посадочную площадку Нявленга (Ольский район Магаданской области — Прим. ред.) вертолет наткнулся на строительный вагончик и опрокинулся набок.

После столкновения винтокрылая машина воспламенилась. Экипаж незамедлительно покинул Ми-8, корпус вертолета был полностью уничтожен огнем.

Сообщается, что на место происшествия вылетели сотрудники местной транспортной прокуратуры. Сейчас проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В случае выявления нарушений будут приняты все меры реагирования к их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет МИ-8 загорелся при посадке в аэропорту «Байкал». Весь экипаж погиб.