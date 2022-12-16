Вертолет МИ-8 загорелся при посадке в аэропорту «Байкал» — весь экипаж погиб

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Задействованы все службы для тушения пожара.

Вертолет МИ-8 загорелся при посадке в аэропорту «Байкал» — весь экипаж погиб

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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В аэропорту «Байкал» при посадке загорелся вертолет МИ-8. К месту происшествия уже направлены необходимые средства и силы по второму рангу. Об этом заявил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в социальных сетях.

«Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета. Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров», — написал он в публикации.

По словам Цыденова, экипаж состоял из трех человек. Все они погибли. Сейчас силами сотрудников аэропорта и спасательных служб производится оперативное тушение пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крушении военного самолета в Иркутске. В тот момент воздушное судно проводило испытания. Предположительно объект упал в двухэтажное здание, а когда ударился о землю, то взорвался. В результате ЧП деревянный дом загорелся.

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